{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Власти Швеции разрешили с середины июня вновь проводить спортивные соревнования

Чемпионат страны по футболу планируется начать без зрителей 14 июня

СТОКГОЛЬМ, 29 мая. /ТАСС/. Спортивные соревнования, ранее приостановленные из-за пандемии вызываемого новым коронавирусом заболевания, возобновляются в Швеции с 14 июня. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении правительственной канцелярии.

На эту тему
На трибунах становится громче. Чемпионат России по футболу вернется играми при болельщиках

"С 14 июня вновь разрешено заниматься спортом без зрителей. Решение распространяется на все виды спорта, на всех уровнях, как для женщин, так и для мужчин, при условии, что они [соревнования] проводятся на открытом воздухе и в соответствии с ограничениями для публичных мероприятий", - отмечается в сообщении.

"Если ситуация изменится, мы всегда готовы принять новые решения", - пояснила при этом на пресс-конференции министр культуры, спорта и по вопросам демократии Аманда Линд. Решение правительства означает, что чемпионат по футболу среди мужчин может начаться 14 июня, среди женщин - 27 июня.

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг в свою очередь на пресс-конференции напомнил про запрет на собрания численностью более 50 человек. "Мы хотим призвать болельщиков продолжать не собираться в большие группы в спортивных барах, пабах или ресторанах и сохранять социальную дистанцию", - сказал он.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Швеции, по последним данным, составило 35 727, умерли 4 266 человек. Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести обучение старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение, но детские сады, школы для начальных и средних классов по-прежнему работают. Карантин в стране или отдельных ее регионах введен не был, магазины и предприятия общепита остаются открытыми.

Теги
Мировой футбол
Формула-1
Команда "Формулы-1" "Уильямс" расторгла контракт с главным спонсором и может быть продана
В заявлении команды отмечается, что она по-прежнему имеет финансирование и готова возобновить участие в гонках
Читать полностью