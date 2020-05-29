Руководство "Рено" сообщило, что команда "Формулы-1" продолжит выступать в чемпионате

ТАСС, 29 мая. Автопроизводитель "Рено" не собирается завершать свои выступления в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", несмотря на планы по сокращению расходов. Об этом заявила в пятницу и. о. генерального директора "Рено" Клотильда Дельбос.

Сироткин заявил, что у него есть шанс выступить за команду "Формулы-1" "Рено" в 2021 году

"Мы уже публично озвучивали и подтверждаем сейчас, что намерены остаться в "Формуле-1", - приводит ее слова агентство AFP. Дельбос отметила, что сохранению команды способствует новый финансовый регламент, который с 2021 года ограничит бюджет команд на уровне $145 млн.

Ранее в пятницу автопроизводитель заявил, что намерен сократить порядка 15 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках плана руководства концерна по масштабной экономии средств. Компания намерена сократить структурные расходы на €2 млрд в ближайшие три года.

Команда "Рено" дебютировала в чемпионате "Формулы-1" в 1977 году. После сезона 1985 года команда покинула "Формулу-1" и вернулась в 2000 году. В 2005 и 2006 годах "Рено" завоевала Кубок конструкторов, победив в командном зачете.