Президент Ла лиги Тебас подтвердил, что чемпионат Испании по футболу начнется 11 июня

ТАСС, 29 мая. Футбольный чемпионат Испании сезона-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновится 11 июня, следующий сезон стартует 12 сентября. Об этом сообщил президент Ла лиги (высшего дивизиона чемпионата Испании) Хавьер Тебас, комментарий которого приводит издание Marca.
"Мы начнем 11 июня, будем надеяться, что Мадрид и Барселона перейдут ко второму этапу [снятия ограничений], - сказал Тебас. - Более 130 сотрудников Ла лиги работают над тем, чтобы все можно было сделать по-новому: переезды, организация матчей. Кроме того, важно, когда мы закончим соревнования. Следующий сезон стартует 12 сентября".
25 мая Тебас заявил, что турнир должен возобновиться матчем "Севилья" - "Бетис", в ходе которого будет почтена память жертв пандемии.
Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков), на втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). С 18 мая клубам разрешили проводить командные тренировки группами, состоящими не более чем из 10 человек. До этого игроки в течение недели тренировались по индивидуальной программе.
В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии, после двухмесячного перерыва сыграно уже три тура, позднее в пятницу начнется четвертый. Чемпионат Англии будет возобновлен 17 июня, Италии - 20 июня, а чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируется возобновить 21 июня.
С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено 237,9 тыс. заболевших, 27 119 пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, власти королевства постепенно смягчают ограничительные меры. В мире заразились более 5,8 млн человек, зафиксировано более 360 тыс. смертельных исходов.