Президент Ла лиги Тебас подтвердил, что чемпионат Испании по футболу начнется 11 июня

ТАСС, 29 мая. Футбольный чемпионат Испании сезона-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновится 11 июня, следующий сезон стартует 12 сентября. Об этом сообщил президент Ла лиги (высшего дивизиона чемпионата Испании) Хавьер Тебас, комментарий которого приводит издание Marca .

"Мы начнем 11 июня, будем надеяться, что Мадрид и Барселона перейдут ко второму этапу [снятия ограничений], - сказал Тебас. - Более 130 сотрудников Ла лиги работают над тем, чтобы все можно было сделать по-новому: переезды, организация матчей. Кроме того, важно, когда мы закончим соревнования. Следующий сезон стартует 12 сентября".

25 мая Тебас заявил, что турнир должен возобновиться матчем "Севилья" - "Бетис", в ходе которого будет почтена память жертв пандемии.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков), на втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). С 18 мая клубам разрешили проводить командные тренировки группами, состоящими не более чем из 10 человек. До этого игроки в течение недели тренировались по индивидуальной программе.