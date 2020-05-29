World Athletics объявила конкурс на место экспертов в комиссию по восстановлению ВФЛА

ТАСС, 29 мая. Международная ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила конкурс на должность экспертов в комиссию по восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.

Отбор кандидатов будет проводиться до 19 июня. Сообщается, что будут выбраны два международных эксперта.

"В рамках процесса восстановления ВФЛА Всемирный совет по легкой атлетике на заседании в марте 2020 года принял решение назначить двух международных экспертов для участия в работе комиссии по восстановлению ВФЛА и осуществления надзора за реализацией плана восстановления ВФЛА", - говорится в сообщении.

Опубликован ряд требований к кандидатам на должность экспертов: у них должен быть опыт управления крупными спортивными органами, при этом как минимум один из экспертов должен иметь международный опыт работы в антидопинговых организациях. Также необходим опыт участия в проектах по разрешению конфликтов в международном контексте.

12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, а также Российского антидопингового агентства, Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ.