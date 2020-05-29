Олимпийский чемпион по хоккею Зубарев стал игроком московского "Спартака"

До перехода в "Спартак" Зубарев пять лет выступал за санкт-петербургский СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. Также он играл за уфимский "Салават Юлаев", казанский "Ак Барс", подмосковный "Атлант". В Национальной хоккейной лиге Зубарев провел четыре матча в составе "Атланты", которая выбрала его на драфте в 2005 году в шестом раунде. В составе сборной России защитник стал победителем чемпионата мира 2014 года, также он завоевал золото зимних Олимпийских игр 2018 года.

Также КХЛ сообщила, что "Барыс" из Нур-Султана заключил однолетний контракт с вратарем Йони Ортио, который является одним из четырех голкиперов - авторов заброшенной шайбы в лиге. Московский ЦСКА подписал двухлетний контракт с защитником Класом Дальбеком, а челябинский "Трактор" - однолетний контракт с нападающим Александром Авциным.