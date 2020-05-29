СМИ: клубы НБА согласились провести мини-турнир для определения участников плей-офф

ТАСС, 29 мая. Большинство руководителей клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проголосовало за проведение мини-турнира для определения участников плей-офф нынешнего сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Bleacher Report.

По данным портала, комиссар НБА Адам Сильвер провел телефонную конференцию с генеральными менеджерами команд, в рамках которой 75% руководителей клубов проголосовали за проведение турнира для определения участников плей-офф. Сообщается, что в этом турнире смогут принять участие только те команды, которые до приостановки сезона не потеряли шансы на выход в плей-офф. При этом отмечается, что данный вариант продолжения сезона является не единственным.

Также рассматривается вариант окончательного завершения регулярного чемпионата с рестартом сезона сразу с плей-офф. Причем более половины генменеджеров команд высказались за вариант игр на вылет, при котором команды будут расставлены в плей-офф согласно нынешним местам в лиге без привязки к конференциям.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.