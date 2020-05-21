СМИ: прерванный сезон НБА может быть доигран в Disney World

ТАСС, 21 мая. Розыгрыш сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), прерванный из-за пандемии коронавируса, может быть доигран в парке развлечений Disney World, расположенном в Орландо (штат Флорида, США). Об этом сообщает телеканал ESPN.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

Ранее глава лиги Адам Сильвер заявлял, что розыгрыш чемпионата может продолжен на двух аренах - в Орландо и Лас-Вегас, однако окончательного решения не было. Сейчас, по информации источника, НБА склоняется к тому, что одной из площадок точно станет Disney World в Орландо. Этот парк развлечений является самым большим по площади и самым посещаемым в мире. На территории Disney World есть много отелей для размещения команд, достаточное количество баскетбольных площадок и возможность организовать трансляцию на телевидения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире зарегистрировано почти 5 млн случаев заражения, более 324 тыс. человек скончались.