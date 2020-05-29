Поздняков с пониманием отнесся к отказу некоторых команд от участия в сборах на базах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков с пониманием отнесся к отказам некоторых сборных страны по олимпийским видам спорта от поездок на центральные учебно-тренировочные сборы. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

"Ситуация абсолютно понятна и не имеет подоплек. <...> Спортсмен не может быть на пике в течение всего календарного года, и, чтобы его эффективно готовить, нужны некие ключевые точки, майлстоуны. В настоящий момент нет еще ни одного проекта международного спортивного календаря, поэтому сейчас спортсмены, которые попадут на базы, будут готовиться в режиме поддержания формы, не более того", - считает Поздняков.

Также Поздняков отметил нюанс с возрастом специалистов сборных: "Если мы сейчас посмотрим, каким образом наши главные тренеры по многим видам спорта будут находиться на базах, там четко сказано - работники "65 плюс" не могут находиться на базах. ОКР тоже запретил находиться в здании на Лужнецкой всем нашим уважаемым коллегам старше 65 лет. Исключительно в целях заботы об их здоровье и безопасности. Так что ограничения по возрасту для присутствия на учебно-тренировочных базах, которые сейчас существуют, так или иначе накладывают отпечаток на подготовку спортсменов".