Ремонтные работы в здании ОКР завершатся к середине лета

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ремонтные работы в здании Олимпийского комитета России (ОКР) на Лужнецкой набережной, возобновленные в связи с уходом сотрудников на удаленную работу, завершатся к середине лета. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

"Мы воспользовались ситуацией, когда вся наша организация в соответствии с указом мэра Москвы перешла на удаленную работу, и возобновили в нашем здании ремонт. В прошлом году полностью сделали его для федераций на втором и четвертом этажах, а сейчас завершим в других помещениях. Думаю, к середине лета процесс работ будет завершен", - сообщил Поздняков.

С уходом на удаленную работу ОКР освободил спортивные федерации и организации, занимающие офисы в здании, от арендной платы.