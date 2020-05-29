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Поздняков: ОКР готов к повышенной нагрузке из-за сроков Игр в Токио и Пекине

Глава Олимпийского комитета России рассказал, что сейчас идет реализация одновременно двух программ
Глава ОКР Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
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Глава ОКР Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) готов к финансовой и организационной нагрузке в связи с изменениями олимпийского календаря. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры в Пекине должны пройти в феврале 2022 года.

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"У нас параллельно реализуются две программы - Токио-2020 и Пекин-2022. Поэтому с точки зрения финансовой и организационной нагрузки они априори были распределены. Да, в какой-то момент потребуется больше усилий нашему главному управлению, которое занимается непосредственно выездом на Игры. Но с точки зрения логистики и других необходимых процессуальных вещей мы находимся в четком графике", - сообщил Поздняков.

"Большинство вещей, связанных с Токио-2020, мы уже сделали - я говорю о подготовительных мероприятиях. Этот аспект не вызывает у нас беспокойства. Так же как и финансовая составляющая в покрытии предстоящих расходов. Она внесена в соответствующий план расходов", - рассказал президент ОКР.

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