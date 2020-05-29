Поздняков: ОКР готов к повышенной нагрузке из-за сроков Игр в Токио и Пекине

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) готов к финансовой и организационной нагрузке в связи с изменениями олимпийского календаря. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры в Пекине должны пройти в феврале 2022 года.