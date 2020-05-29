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Зимние олимпийские виды спорта

Поздняков: российские специалисты посетят объекты Игр в Пекине при первой возможности

Глава ОКР отметил важность апробации снега на объектах Пекина для лыжных дисциплин
Глава ОКР Станислав Поздняков Михаил Александров/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские спортивные специалисты посетят олимпийские объекты Китая, где пройдут зимние Игры 2022 года, при первой возможности. Об этом ТАСС в интервью сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 8 по 20 февраля 2022 года.

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"Над выбором спортивных объектов, где будут готовиться наши команды, думаем очень серьезно. Сейчас нет возможности ближе познакомиться с инфраструктурой Китая, но как только эта возможность появится, наши специалисты выедут на место и мы соберем полную информацию. Если ситуация с ограничениями из-за коронавируса будет затягиваться, постараемся решить наиболее актуальные для наших ОСФ (федераций олимпийских видов спорта - прим. ТАСС) вопросы в онлайн. Основные параметры учебно-тренировочных комплексов известны достаточно хорошо, и мы с НОК (Национальным олимпийским комитетом - прим. ТАСС) Китая поддерживаем очень тесный контакт", - сообщил Поздняков.

Глава ОКР отметил важность апробации снега на объектах Пекина для лыжных дисциплин: "Здесь, конечно, специалистам необходимо побывать на месте, чтобы сделать необходимые выводы и заключения. Вот этот момент вызывает, пожалуй, беспокойство, но мы с коллегами из других НОКов находимся здесь в равных условиях. Ждем, когда границы откроются и можно будет съездить в КНР".

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичЗимние олимпийские виды спорта
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