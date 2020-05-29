Поздняков: российские специалисты посетят объекты Игр в Пекине при первой возможности

"Над выбором спортивных объектов, где будут готовиться наши команды, думаем очень серьезно. Сейчас нет возможности ближе познакомиться с инфраструктурой Китая, но как только эта возможность появится, наши специалисты выедут на место и мы соберем полную информацию. Если ситуация с ограничениями из-за коронавируса будет затягиваться, постараемся решить наиболее актуальные для наших ОСФ (федераций олимпийских видов спорта - прим. ТАСС) вопросы в онлайн. Основные параметры учебно-тренировочных комплексов известны достаточно хорошо, и мы с НОК (Национальным олимпийским комитетом - прим. ТАСС) Китая поддерживаем очень тесный контакт", - сообщил Поздняков.

Глава ОКР отметил важность апробации снега на объектах Пекина для лыжных дисциплин: "Здесь, конечно, специалистам необходимо побывать на месте, чтобы сделать необходимые выводы и заключения. Вот этот момент вызывает, пожалуй, беспокойство, но мы с коллегами из других НОКов находимся здесь в равных условиях. Ждем, когда границы откроются и можно будет съездить в КНР".