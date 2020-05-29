ОКР не может помочь ВФЛА в уплате штрафа World Athletics

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) не может помочь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) покрыть штраф, наложенный на организацию со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом в интервью ТАСС заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

2 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн (в случае невыплаты в срок - на $10 млн) за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. ВФЛА создала комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда вошли представители комиссии спортсменов, РУСАДА, ОКР и Министерства спорта РФ.

"ОКР с финансовой точки зрения не может помочь ВФЛА в данном вопросе, это совершенно точно. У нас нет статьи расходов, чтобы оплачивать такие суммы национальным федерациям. К тому же все общероссийские спортивные федерации имеют и обязаны сохранять высокую степень автономии в соответствии с международным правом и с федеральными законами РФ", - заявил Поздняков.

"И еще. Каждый проступок должен иметь адекватную степень наказания, миллион взноса за одного спортсмена - это за гранью, и я не знаю, как можно принимать подобные условия. Мы видели много случаев, когда приходилось оплачивать штрафы. Возьмите тот же IBU (Международный союз биатлонистов - прим. ТАСС) - там совсем другие цифры и другой порядок, хотя биатлон в северных странах ненамного отстает по популярности от легкой атлетики", - подчеркнул глава ОКР.