Подготовительные работы к началу строительства арены ХК "Авангард" начнутся 1 июня

Сообщается, что в пятницу с подрядчиком был подписан акт о передаче ему строительной площадки. С 1 июня на месте будущего многофункционального спортивного комплекса "Арена-Омск" начнутся подготовительные работы. Отмечается, что они будут вестись с соблюдением обязательных мер профилактики распространения коронавируса.

"Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, а также непростую экономическую ситуацию, мы сделали все, чтобы остаться в графике, - заявил председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов. - Сложностей было очень много, но наша команда сработала четко и слаженно: четыре экспертизы и тендер по выбору подрядчика, подготовка концессионного соглашения задержали нас ненамного. Мы понимали, что подвести Омск и болельщиков "Авангарда" нам никак нельзя".

"На строительство у нас всего два года, это очень сжатые сроки для объекта такого уровня. Поэтому в предстоящие две недели, когда мы завершаем обязательные юридические процедуры, мы решили не терять время и параллельно приступить к обустройству площадки. При этом, учитывая обязательные условия прохождения карантина для иногородних, она будет действовать в режиме обсервации для строителей", - добавил Крылов.

С сезона-2018/19 "Авангард" проводит домашние матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в подмосковной Балашихе. В сезоне-2019/20, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, по итогам регулярного чемпионата "Авангард" занял третье место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф омский клуб проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву", уступив в серии 2-4.

"Арена-Омск", введенная в строй в 2007 году, была домашним дворцом для "Авангарда" до 2018 года. В сентябре 2019 года стадион был снесен после того, как его признали непригодным для эксплуатации.