ФК "Химки" продолжит проводить домашние матчи на "Арене-Химки" в следующем сезоне

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" продолжит проводить домашние матчи на "Арене-Химки" вне зависимости от участия команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В досрочно завершенном первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) подмосковная команда заняла второе место и получила право на повышение в классе. Ранее генеральный директор "Химок" Василий Иванов сообщил ТАСС, что если до 1 июня клуб не найдет инвестора для участия в РПЛ, то продолжит выступать в ФНЛ. В пятницу Терюшков рассказал ТАСС, что "Химки" с вероятностью 70% будут выступать в ФНЛ.

"Конечно, клуб останется играть на "Арене-Химки". Тренировки будут продолжаться на стадионе "Родина". Мы там специально не меняем газон на искусственный после чемпионата мира, чтобы у клуба была тренировочная база с отличными условиями", - сказал Терюшков.

"Арена-Химки" - самый крупный стадион Московской области, который принимал финал Кубка России в 2009 году, а также матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и отборочного цикла чемпионата Европы - 2016. Его вместимость составляет 18 636 человек. "Химки" проводят свои домашние матчи на "Арене-Химки" с сезона-2018/19, а также принимали своих соперников на этом стадионе с 2008 по 2009 год. Помимо химчан на стадионе играли различные национальные сборные России по футболу, а также московские "Динамо" и ЦСКА.