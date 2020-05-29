Министр спорта Московской области оценил шансы на участие "Химок" в РПЛ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" с вероятностью 70 процентов не будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне и продолжат выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом ТАСС рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В досрочно завершенном первенстве сезона-2019/20 ФНЛ подмосковная команда заняла второе место и получила право на повышение в классе. Ранее генеральный директор "Химок" Василий Иванов сообщил ТАСС, что если до 1 июня клуб не найдет инвестора для участия в РПЛ, то продолжит выступать в ФНЛ.

"Нас не покидают надежды, что инвестор может еще появиться, но времени остается ничтожно мало. Все-таки процентов на 70 мы ориентированы на ФНЛ. Дополнительные деньги из бюджета выделять на финансирование клуба - это расточительно и нецелесообразно", - отметил Терюшков.

"Нам сейчас приоритетнее отправлять деньги врачам, делать дезинфекцию территории, чем отдавать их профессиональным футболистам. Это должен делать инвестор. Мы ищем этого инвестора, думаю, что для ФНЛ он стопроцентно будет найден. А потом, если "Химки" выйдут в премьер-лигу по спортивному принципу, это будет вызывать только похвалу", - добавил собеседник агентства.

Министр спорта Московской области подчеркнул, что перед "Химками" не стояла задача выйти в премьер-лигу любой ценой. "Для нас не будет никакой трагедии, если мы будем играть в ФНЛ, потому что задача у нас не менялась. Это ориентация на подмосковных воспитанников. В этом сезоне 14 подмосковных игроков заиграли в составе, задача Сергея Юрана (главный тренер - прим. ТАСС) и клуба - на это ориентироваться", - заключил Терюшков.

"Химки" основаны в 1997 году. За это время команда на протяжении трех сезонов, с 2007 по 2009 год, выступала в премьер-лиге. Ее лучшим результатом в высшем дивизионе российского футбола стало девятое место в чемпионате страны 2007 года.