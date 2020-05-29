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Влияние коронавируса на спорт

Главный тренер ФК "Лестер" Роджерс рассказал, что был заражен коронавирусом

Также вирус был обнаружен у жены тренера
Главный тренер ФК "Лестер" Брендан Роджерс EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Главный тренер ФК "Лестер" Брендан Роджерс
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 29 мая. Главный тренер английского футбольного клуба "Лестер" Брендан Роджерс признался, что был заражен коронавирусной инфекцией. Комментарий тренера приводит телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

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"Я и жена заразились сразу после приостановки сезона, спустя неделю мне стало хуже, у меня пропало обоняние и вкус, - рассказал Роджерс. - У меня не было сил, мне было по-настоящему тяжело, в таком же состоянии была и жена, мы сдали тесты, и оба оказались заражены. Мне это напомнило восхождение на Килиманджаро, когда на большей высоте тебе начинает не хватать дыхания. Я пытался выйти на пробежку, но я просто не мог: я чувствовал слабость, а в течение трех недель не было аппетита", - рассказал Роджерс.

Роджерс возглавляет "Лестер" с февраля 2019 года, под его руководством клуб в этом сезоне идет третьим в таблице чемпионата Англии, набрав 53 очка в 29 матчах. До этого он стал трижды чемпионом Шотландии с "Селтиком", двукратным обладателем кубка страны и трижды - суперкубка. С "Ливерпулем" Роджерс стал вице-чемпионом Англии, также тренировал английские "Суонси", "Рединг" и "Уотфорд".

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Таблицу чемпионата возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя - контактные. 28 мая было принято решение о возобновлении турнира 17 июня.

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Влияние коронавируса на спорт
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