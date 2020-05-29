СМИ: баскетболист Хайнс перешел в "Милан" после семи лет в ЦСКА

Хайнс представлял ЦСКА с 2013 года, с сезона-2018/19 он стал капитаном армейского клуба. До этого центровой играл за греческий "Олимпиакос", немецкий "Бамберг" и итальянский "Вероли". Хайнс является четырехкратным победителем Евролиги (по два раза с ЦСКА и "Олимпиакосом") и лучшим игроком турнира по подборам в нападении (516) по итогам десятилетия, дважды в составе ЦСКА он признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги. Пять раз баскетболист становился чемпионом Единой лиги ВТБ.