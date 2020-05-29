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Единая лига ВТБ

СМИ: баскетболист Хайнс перешел в "Милан" после семи лет в ЦСКА

Центровой являлся капитаном армейцев с сезона-2018/19
Кайл Хайнс Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Кайл Хайнс
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС, 29 мая. Американский центровой Кайл Хайнс перешел из российского баскетбольного клуба ЦСКА в итальянский "Милан". Об этом сообщает журналист портала Eurohoops Варлас Никос.

По информации руководителя портала Sportando Эмилиано Карчиа, контракт был подписан несколько часов назад. Детали соглашения с 33-летним американцем не сообщаются.

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Хайнс представлял ЦСКА с 2013 года, с сезона-2018/19 он стал капитаном армейского клуба. До этого центровой играл за греческий "Олимпиакос", немецкий "Бамберг" и итальянский "Вероли". Хайнс является четырехкратным победителем Евролиги (по два раза с ЦСКА и "Олимпиакосом") и лучшим игроком турнира по подборам в нападении (516) по итогам десятилетия, дважды в составе ЦСКА он признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги. Пять раз баскетболист становился чемпионом Единой лиги ВТБ.

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