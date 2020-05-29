МОК продлил для штангистов отборочный период к Олимпиаде в Токио до 30 апреля 2021 года

ТАСС, 29 мая. Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил обновленный календарь Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), в котором продлены сроки квалификационного периода к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

В Японии считают, что МОК полон решимости провести Олимпиаду в Токио в 2021 году

Отборочный период возобновится 1 октября 2020 года и завершится 30 апреля 2021 года. Отмененные из-за пандемии соревнования, входившие ранее в ряд отборочных к Олимпиаде, будут заменены.

Спортсмены как и раньше должны принять участие в шести турнирах, начиная с 1 ноября 2018 года, чтобы претендовать на олимпийскую квоту. При этом атлетам требуется принять участие хотя бы в одном соревновании в каждом из трех квалификационных периодов. Предыдущие результаты спортсменов на отборочных соревнованиях остаются в силе.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.