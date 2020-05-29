Чемпионат Польши по футболу возобновился после вызванной коронавирусом паузы

"Шлёнск" на своем поле во Вроцлаве сыграл вничью с "Ракувом" со счетом 1:1 в матче 27-го тура.

ТАСС, 29 мая. Первый матч чемпионата Польши по футболу после паузы, вызванной пандемией коронавируса, состоялся в пятницу. Встреча прошла без зрителей.

После 27 матчей "Шлёнск" идет на втором месте турнирной таблицы, набрав 43 очка. В активе "Ракува" 37 очков, команда занимает восьмое место. Лидером является "Легия", на счету клуба 51 очко в 26 матчах. В 2016 году команда стада чемпионом под руководством нынешнего тренера сборной России Станислава Черчесова.

Турнир был приостановлен в середине марта. После 30-го тура таблица будет разделена на плей-офф (верхние восемь команд таблицы) и плей-аут (нижние восемь команд). Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что с 19 июня матчи будут проходить со зрителями (не более 25% от вместимости стадиона).

В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии, после двухмесячного перерыва сыграно уже три тура, позднее в пятницу начнется четвертый. Чемпионат Англии будет возобновлен 17 июня, Италии - 20 июня, Испании - 11 июня, а чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируется возобновить 21 июня.

В Польше выявлено более 23 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 1 тыс. человек скончались.