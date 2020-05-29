"Рубин" объявил о возобновлении тренировок на базе

"Мы очень долго собирались, потому что россияне прибыли раньше, сдали тест, ждали результатов тестов, затем прибыла большая группа иностранцев. В итоге команда собралась в Казани на тренировочной базе, мы приступили к тренировкам после того, как дважды сдали тест на коронавирус. После первой сдачи вирус был обнаружен у Николая Пояркова, и сейчас понятно, что он изолирован. До этого положительный тест был у Кости Плиева, но сейчас он уже сдал два отрицательных теста и через несколько дней присоединится к команде, еще мы сдали тест на антитела, и вот после всех этих процедур мы приступили непосредственно к работе", - сказал главный тренер команды Леонид Слуцкий.

"Сложностей много, потому что никто не знал до конца, как проводить тренировки, как использовать индивидуальный график, как работать группами, чтобы футболисты не соприкасались на поле. Еще нужно привести всех в единое функциональное состояние, потому что кто-то имел возможность бегать, кто-то не выходил из дома. Проблем хватает, думаю, что не только у меня, а у любого тренера, плюс нам нужно быть готовыми к повышенному травматизму, например, в возобновившемся чемпионате Германии травматизм увеличился на 250 процентов. Поэтому нам нужно иметь максимальное количество штыков в строю в оптимальном состоянии", - добавил он.

Казанский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице российского первенства.