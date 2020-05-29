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Футбол в Германии

"Байер" обыграл "Фрайбург" в матче чемпионата Германии по футболу

Единственный мяч забил Кай Хаверц
Кай Хаверц (справа) EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Кай Хаверц (справа)
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ТАСС, 29 мая. Леверкузенский "Байер" на выезде победил со счетом 1:0 "Фрайбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Единственный гол на 54-й минуте забил полузащитник Кай Хаверц. Для 20-летнего футболиста этот гол стал 35-м в бундеслиге, теперь он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Германии среди игроков до 21 года. В текущем сезоне Хаверц провел 25 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. "Фрайбург" не может обыграть "Байер" на протяжении шести встреч подряд, последняя победа была добыта в апреле 2017 года (2:1).

В турнирной таблице "Байер" поднялся на третью строчку, набрав 56 очков в 29 матчах. "Фрайбург" с 38 баллами идет восьмым. В следующем туре "Байер" 6 июня примет лидирующую в чемпионате мюнхенскую "Баварию". "Фрайбург" днем ранее сыграет с мёнхенгладбахской "Боруссией".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария28204481-2864
2Боруссия Д28176574-3457
3Байер29175654-3656
4Лейпциг281510370:2955
5Боруссия М28165753-3453
6Вольфсбург28119840-3442
7Хоффенхайм281161139-4839
8Фрайбург291081138-4138
9Шальке-0428910934-4537
10Герта28981141:5035
11Кельн281041444-5234
12Аугсбург28871340-5431
13Унион28941533-4831
14Айнтрахт Ф27851441-4929
15Майнц28841637-6128
16Фортуна28691331-5327
17Вердер27571529-5922
18Падерборн28471731-5519

 

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