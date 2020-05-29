"Байер" обыграл "Фрайбург" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 29 мая. Леверкузенский "Байер" на выезде победил со счетом 1:0 "Фрайбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.
Единственный гол на 54-й минуте забил полузащитник Кай Хаверц. Для 20-летнего футболиста этот гол стал 35-м в бундеслиге, теперь он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Германии среди игроков до 21 года. В текущем сезоне Хаверц провел 25 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. "Фрайбург" не может обыграть "Байер" на протяжении шести встреч подряд, последняя победа была добыта в апреле 2017 года (2:1).
В турнирной таблице "Байер" поднялся на третью строчку, набрав 56 очков в 29 матчах. "Фрайбург" с 38 баллами идет восьмым. В следующем туре "Байер" 6 июня примет лидирующую в чемпионате мюнхенскую "Баварию". "Фрайбург" днем ранее сыграет с мёнхенгладбахской "Боруссией".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|28
|20
|4
|4
|81-28
|64
|2
|Боруссия Д
|28
|17
|6
|5
|74-34
|57
|3
|Байер
|29
|17
|5
|6
|54-36
|56
|4
|Лейпциг
|28
|15
|10
|3
|70:29
|55
|5
|Боруссия М
|28
|16
|5
|7
|53-34
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|11
|9
|8
|40-34
|42
|7
|Хоффенхайм
|28
|11
|6
|11
|39-48
|39
|8
|Фрайбург
|29
|10
|8
|11
|38-41
|38
|9
|Шальке-04
|28
|9
|10
|9
|34-45
|37
|10
|Герта
|28
|9
|8
|11
|41:50
|35
|11
|Кельн
|28
|10
|4
|14
|44-52
|34
|12
|Аугсбург
|28
|8
|7
|13
|40-54
|31
|13
|Унион
|28
|9
|4
|15
|33-48
|31
|14
|Айнтрахт Ф
|27
|8
|5
|14
|41-49
|29
|15
|Майнц
|28
|8
|4
|16
|37-61
|28
|16
|Фортуна
|28
|6
|9
|13
|31-53
|27
|17
|Вердер
|27
|5
|7
|15
|29-59
|22
|18
|Падерборн
|28
|4
|7
|17
|31-55
|19