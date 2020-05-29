"Байер" обыграл "Фрайбург" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 29 мая. Леверкузенский "Байер" на выезде победил со счетом 1:0 "Фрайбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

Единственный гол на 54-й минуте забил полузащитник Кай Хаверц. Для 20-летнего футболиста этот гол стал 35-м в бундеслиге, теперь он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Германии среди игроков до 21 года. В текущем сезоне Хаверц провел 25 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. "Фрайбург" не может обыграть "Байер" на протяжении шести встреч подряд, последняя победа была добыта в апреле 2017 года (2:1).

В турнирной таблице "Байер" поднялся на третью строчку, набрав 56 очков в 29 матчах. "Фрайбург" с 38 баллами идет восьмым. В следующем туре "Байер" 6 июня примет лидирующую в чемпионате мюнхенскую "Баварию". "Фрайбург" днем ранее сыграет с мёнхенгладбахской "Боруссией".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.