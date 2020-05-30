Министр спорта Франции: возвращение болельщиков на трибуны может произойти в конце июля

"Мое желание заключается в том, чтобы допустить болельщиков на стадионы, даже если их число будет ограничено, - заявила министр спорта. - Почему бы не сделать это с конца июля, если это будет возможно. Когда я вижу матчи при пустых трибунах, у меня появляется желание допустить хотя бы какое-то число зрителей. Есть федерации, есть лиги, которые принимают решения, а моя работа состоит в том, чтобы обеспечить выполнение этих решений, чтобы все могли готовиться к будущим соревнованиям".

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о возможности снятия ограничения на проведение спортивных мероприятий при пустых трибунах, в конце апреля он подчеркнул, что до конца лета это невозможно. "Наш самый большой противник - скопление большого числа людей, риск тем более велик, если они будут проходить в закрытом пространстве, - сказал премьер-министр, комметарий которого приводит L'Equipe. - При проведении мероприятий на открытых пространствах будет установлен лимит участников в 5 000 человек, который может быть сокращен местными властями в случае необходимости. В закрытых помещениях организаторы должны будут гарантировать строгое соблюдение всех санитарных норм".