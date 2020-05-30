Форвард "Рейнджерс" Какко может пропустить плей-офф НХЛ из-за диабета

Дэвидсон отметил, что он консультируется с медицинскими специалистами на тему безопасности проведения тренировок, когда они будут возможны в условиях пандемии. В том числе обсуждается ситуация с финским форвардом "Рейнджерс" Какко, у которого был диагностирован диабет первого типа.

"Я знаю, что он [Какко] работает как сумасшедший, чтобы вернуться на лед, - отметил Дэвидсон. - Я уверен, что он захочет играть, но в то же время важно, чтобы все позаботились о своем здоровье - не имеет значения, являетесь ли вы 19-летним молодым игроком или руководителем клуба. Если он гипотетически не может играть, то он не будет играть, и мы позаботимся о нем, ведь он важная часть команды. Мы прислушаемся к тому, что скажут медицинские работники, как они скажут, так мы и поступим".

Какко был выбран "Рейнджерс" в 2019 году в первом раунде драфта НХЛ под общим вторым номером. За команду из Нью-Йорка он провел 66 матчей, набрав в них 23 очка (10 шайб + 13 голевых передач). В составе сборной Финляндии Какко стал чемпионом мира в 2019 году. В этом же году он выиграл и молодежный чемпионат мира.

27 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что сезон будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд. При этом пока не объявлены даже предварительные сроки возобновления турнира. Регулярный чемпионат НХЛ был остановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

В плей-офф вышли по 12 лучших команд из двух конференций. В первом раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева, остальные команды проведут раунд плей-офф до трех побед, победители серий пройдут дальше. В первом раунде игр на вылет "Рейнджерс" сыграют с "Каролиной".