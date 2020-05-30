Корстин: Единая лига ВТБ хочет начать новый сезон в октябре

27 марта лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион этого сезона определен не будет.

"Сезон завершился, сейчас мы готовим совет лиги, который пройдет предварительно в середине июля, мы получаем заявки от клубов, предварительно все клубы, которые участвовали в турнире в этом сезоне, подтвердили участие на следующий сезон. Мы хотим начать сезон, как обычно, в начале октября, конечно, мы будем следовать рекомендациям Москвы и других городов и стран, в которых играют наши клубы. Если надо будет начать сезон без зрителей или с ограниченным количеством болельщиков, то мы будем действовать в этих рамках. Сезон, я считаю, надо начинать по плану, нельзя откладывать", - сказала Корстин.

На момент окончания турнира лидером в турнирной таблице были подмосковные "Химки", которые в 19 матчах одержали 18 побед. В прошлом сезоне победителем Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА.