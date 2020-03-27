Без медалей. Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона

На момент окончания турнира лидером в турнирной таблице были подмосковные "Химки", которые в 19 матчах одержали 18 побед. В прошлом сезоне победу в турнире одержал московский ЦСКА.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Баскетбольные клубы и руководство Единой лиги ВТБ приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, при этом чемпион и обладатели медалей определены не будут.

Как объяснила генеральный директор турнира Илона Корстин, итоговое положение чемпионата России позднее представит Российская федерация баскетбола (РФБ). "Чемпион лиги сезона-2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен и не был сыгран плей-офф, - сказала она. - Теперь вместе с клубами мы должны будем постараться сделать так, чтобы нынешняя ситуация не повлияла на следующий сезон Единой лиги ВТБ, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки".

"В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, продолжать турнир нецелесообразно. На сегодняшний день, учитывая распространение коронавируса в Европе и мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков", - добавила она.

Как заявил ТАСС президент Единой лиги Сергей Кущенко, решение взвешенное и в ситуации распространяющейся пандемии единственно верное. "В мире сложилась ситуация совершенно нестандартная. Она не прописана ни в каких спортивных регламентах - это форс-мажорная ситуация, и она показала, насколько все оказались неподготовленными к такому вызову. Все отрасли работают с колес, в ручном режиме, и мы в том числе", - сказал Кущенко.

"Я рад, что большинство клубов нас услышали и большинством было принято решение не доигрывать регулярный чемпионат и не вручать Кубок Белова и медали по итогам незаконченного сезона. На мой взгляд, решение взвешенное и абсолютно правильное - сейчас надо думать о более важных вещах в жизни", - добавил президент Единой лиги ВТБ.

Без спешки

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил ТАСС, что спешки в определении итогового положения не будет, учитывая, что главной темой в мире является борьба с коронавирусом. "Лига передаст нам итоговую классификацию на утверждение, мы соберем исполком и утвердим ее, - сказал Кириленко. - Спешки тут не должно быть. Всем ясно, что произошел форс-мажор и это займет определенное время".