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Влияние коронавируса на спорт

Без медалей. Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона

Чемпион и обладатели медалей определены не будут
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Баскетбольные клубы и руководство Единой лиги ВТБ приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, при этом чемпион и обладатели медалей определены не будут.

На момент окончания турнира лидером в турнирной таблице были подмосковные "Химки", которые в 19 матчах одержали 18 побед. В прошлом сезоне победу в турнире одержал московский ЦСКА.

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Как объяснила генеральный директор турнира Илона Корстин, итоговое положение чемпионата России позднее представит Российская федерация баскетбола (РФБ). "Чемпион лиги сезона-2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен и не был сыгран плей-офф, - сказала она. - Теперь вместе с клубами мы должны будем постараться сделать так, чтобы нынешняя ситуация не повлияла на следующий сезон Единой лиги ВТБ, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки".

"В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, продолжать турнир нецелесообразно. На сегодняшний день, учитывая распространение коронавируса в Европе и мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков", - добавила она.

Как заявил ТАСС президент Единой лиги Сергей Кущенко, решение взвешенное и в ситуации распространяющейся пандемии единственно верное. "В мире сложилась ситуация совершенно нестандартная. Она не прописана ни в каких спортивных регламентах - это форс-мажорная ситуация, и она показала, насколько все оказались неподготовленными к такому вызову. Все отрасли работают с колес, в ручном режиме, и мы в том числе", - сказал Кущенко.

"Я рад, что большинство клубов нас услышали и большинством было принято решение не доигрывать регулярный чемпионат и не вручать Кубок Белова и медали по итогам незаконченного сезона. На мой взгляд, решение взвешенное и абсолютно правильное - сейчас надо думать о более важных вещах в жизни", - добавил президент Единой лиги ВТБ.

Без спешки

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил ТАСС, что спешки в определении итогового положения не будет, учитывая, что главной темой в мире является борьба с коронавирусом. "Лига передаст нам итоговую классификацию на утверждение, мы соберем исполком и утвердим ее, - сказал Кириленко. - Спешки тут не должно быть. Всем ясно, что произошел форс-мажор и это займет определенное время".

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Павел Астахов, генеральный директор подмосковных "Химок", которые лидировали в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ на момент остановки, не теряет надежды, что РФБ сумеет повлиять на ситуацию и подмосковный клуб будет назван чемпионом.

"Позиция "Химок" очень простая, - сказал Астахов ТАСС. - Мы сыграли две трети чемпионата. И в нынешней ситуации, связанной с эпидемией коронавируса, продолжать турнир невозможно. Поэтому мы голосовали за досрочное завершение сезона с финализацией таблицы на последний сыгранный тур, с награждением призеров и объявлением чемпиона".

"Если бы была половина сыграна или треть, то это одно, но так как большая часть прошла, то это другая история", - добавил Астахов.

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев уверен, что руководство Единой лиги ВТБ приняло правильное решение не определять чемпиона: "Я думаю, что это правильно, - сказал он ТАСС. - Мы из-за участия в Еврокубке провели на две игры меньше в чемпионате. Как можно определять чемпиона, если регулярный чемпионат не закончен?"

Теги
РоссияКириленко, Андрей ГеннадьевичВлияние коронавируса на спорт
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