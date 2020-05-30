Тестирование на коронавирус не выявило новых случаев заражения в АПЛ

ТАСС, 30 мая. Очередная волна тестирования на коронавирус не выявила новых случаев заражения в клубах чемпионат Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).

28 и 29 мая 1130 игроков и сотрудников футбольных клубов были протестированы на наличие коронавируса. Все тесты дали отрицательный результат. Отмечается, что за три предыдущие волны проверки на коронавирус было выявлено 12 случаев заражения среди футболистов и сотрудников команд.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Планируется, что сезон будет возобновлен 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя - контактные.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.