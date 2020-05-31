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ММА

Антонина Шевченко проиграла Кэтлин Чукагян на турнире UFC в Лас-Вегасе

В своем предыдущем бою американка уступила Валентине Шевченко, младшей сестре Антонины

ТАСС, 31 мая. Антонина Шевченко уступила американке Кэтлин Чукагян в поединке легчайшей весовой категории на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе. Соревнование проходит без зрителей в тренировочном комплексе UFC Apex.

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Уроженка Киргизии проиграла единогласным решением судей. В своем предыдущем бою Чукагян уступила Валентине Шевченко, младшей сестре Антонины.

На счету Антонины Шевченко семь побед и два поражения в ММА. Чукагян одержала 14-ю победу при трех поражениях.

Главным событием турнира станет поединок между американцами Тайроном Вудли и Гилбертом Бернсом. Россияне в турнире не участвуют.

UFC проводит четвертый по счету турнир после перерыва, вызванного пандемией.

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