Антонина Шевченко проиграла Кэтлин Чукагян на турнире UFC в Лас-Вегасе

ТАСС, 31 мая. Антонина Шевченко уступила американке Кэтлин Чукагян в поединке легчайшей весовой категории на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе. Соревнование проходит без зрителей в тренировочном комплексе UFC Apex.

На эту тему

Уроженка Киргизии проиграла единогласным решением судей. В своем предыдущем бою Чукагян уступила Валентине Шевченко, младшей сестре Антонины.

На счету Антонины Шевченко семь побед и два поражения в ММА. Чукагян одержала 14-ю победу при трех поражениях.

Главным событием турнира станет поединок между американцами Тайроном Вудли и Гилбертом Бернсом. Россияне в турнире не участвуют.

UFC проводит четвертый по счету турнир после перерыва, вызванного пандемией.