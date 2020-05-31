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Футбол в России

ФК "Локомотив" предложил болельщикам написать письма Юрию Семину

Ранее "Локомотив" объявил о решении совета директоров клуба не продлевать контракт с 73-летним тренером, который истекает 31 мая

ТАСС, 31 мая. Московский футбольный клуб "Локомотив" предложил болельщикам написать письма в адрес покидающего пост главного тренера команды Юрия Семина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

14 мая "Локомотив" объявил о решении совета директоров клуба не продлевать контракт с 73-летним Семиным, который истекает 31 мая. С 1 июня новым главным тренером будет серб Марко Николич.

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"Мы уверены, что вам есть, что сказать Юрию Палычу. Пишите на palych@fclm.ru - он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова", - говорится в сообщении.

Семин возглавлял "Локомотив" с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).

Помимо "Локомотива", Семин возглавлял краснодарскую "Кубань", "Памир" из Душанбе, московское и киевское "Динамо", которое привел к золотым медалям чемпионата Украины сезона-2008/09, азербайджанскую "Габалу", саранскую "Мордовию" и махачкалинский "Анжи". С 1992 по 1994 год и с 1996 по 1999 год Семин входил в тренерский штаб сборной России, а в 2005-м был главным тренером национальной команды.

Теги
Российский футболСемин, Юрий Павлович
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