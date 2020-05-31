Дортмундская "Боруссия" победила "Падерборн" в игре чемпионата Германии, забив шесть мячей

ТАСС, 31 мая. Дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Падерборн" со счетом 6:1 в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.
В составе "Боруссии" отличились Торган Азар (54), Джейдон Санчо (57, 74, 90), Ашраф Хакими (85) и Марсель Шмельцер (89), который забил в матче чемпионата Германии впервые с сентября 2013 года. На 72-й минуте единственный гол "Падерборна" с пенальти забил бывший игрок "Боруссии" Уве Хюнемайер. После забитых мячей Санчо и Хакими показали майки, на которых была размещена фраза с призывом к правосудию по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда полицейским Дереком Шовином, которое произошло в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) 25 мая. Из-за этого случая в некоторых городах США вспыхнули протесты, Шовин взят под стражу, ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. В составе гостей игру пропустили из-за травм нападающий Эрлинг Холанд и выбывший до конца сезона Махмуд Дауд.
and here’s BVB’s Jadon Sancho with a “Justice for George Floyd” shirt pic.twitter.com/IrQu8HP6bF— Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) May 31, 2020
20-летний Санчо является самым результативным игроком чемпионата по системе "гол плюс пас", в его активе 17 мячей и 16 голевых передач (у ближайшего преследователя Роберта Левандовского из "Баварии" 29 забитых мячей и три голевые передачи). Матч с "Падерборном" стал для Санчо первым с 29 февраля в стартовом составе команды в чемпионате Германии. Забив 17 мячей за сезон, Санчо догнал Кевина Кигана, выступавшего в конце 70-х годов за "Гамбург", в списке лучших бомбардиров-англичан в сезоне чемпионата Германии. Кроме того, Санчо стал самым молодым игроком в истории чемпионата Германии, кому удалось отличиться 30 раз (Санчо сумел достигнуть этой отметки в возрасте 20 лет 67 дней, примечательно, что предыдущим рекордсменом был выступающий за леверкузенский "Байер" Кай Хаверц, которому 11 июня исполнится 21 год).
"Боруссия" идет второй в турнирной таблице чемпионата Германии, в активе дортмундского клуба после 29 матчей 60 очков. "Боруссия" уступает лидирующей в чемпионате "Баварии" семь очков. "Падерборн" не может победить на протяжении 10 встреч (четыре ничьи, шесть поражений) и с 19 очками занимает последнее, 18-е место.
В следующем туре "Боруссия" 6 июня примет берлинскую "Герту", "Падерборн" в тот же день сыграет в гостях с "Лейпцигом".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности: встречи проходят без зрителей, на территории арены во время матча могут присутствовать 322 участника. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|29
|21
|4
|4
|86-28
|67
|2
|Боруссия Д
|29
|18
|6
|5
|80-35
|60
|3
|Боруссия М
|29
|17
|5
|7
|57-35
|56
|4
|Байер
|29
|17
|5
|7
|54-36
|56
|5
|Лейпциг
|28
|15
|10
|3
|70:29
|55
|6
|Вольфсбург
|29
|11
|9
|9
|41-36
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|12
|6
|11
|40-48
|42
|8
|Фрайбург
|29
|10
|8
|11
|38-41
|38
|9
|Герта
|29
|10
|8
|11
|43:50
|38
|10
|Шальке
|29
|9
|10
|10
|34-46
|37
|11
|Кельн
|28
|10
|4
|14
|44-52
|34
|12
|Айнтрахт Ф
|28
|9
|5
|14
|46-53
|32
|13
|Аугсбург
|29
|8
|7
|14
|40-56
|31
|14
|Унион
|29
|9
|4
|16
|34-52
|31
|15
|Майнц
|29
|8
|4
|17
|37-62
|28
|16
|Фортуна
|29
|6
|9
|14
|31-58
|27
|17
|Вердер
|28
|6
|7
|15
|30-59
|25
|18
|Падерборн
|29
|4
|7
|18
|32-61
|19