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Футбол в Германии

Дортмундская "Боруссия" победила "Падерборн" в игре чемпионата Германии, забив шесть мячей

Хет-трик оформил английский форвард Джейдон Санчо
Описание
© EPA-EFE/LARS BARON

ТАСС, 31 мая. Дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Падерборн" со счетом 6:1 в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе "Боруссии" отличились Торган Азар (54), Джейдон Санчо (57, 74, 90), Ашраф Хакими (85) и Марсель Шмельцер (89), который забил в матче чемпионата Германии впервые с сентября 2013 года. На 72-й минуте единственный гол "Падерборна" с пенальти забил бывший игрок "Боруссии" Уве Хюнемайер. После забитых мячей Санчо и Хакими показали майки, на которых была размещена фраза с призывом к правосудию по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда полицейским Дереком Шовином, которое произошло в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) 25 мая. Из-за этого случая в некоторых городах США вспыхнули протесты, Шовин взят под стражу, ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. В составе гостей игру пропустили из-за травм нападающий Эрлинг Холанд и выбывший до конца сезона Махмуд Дауд.

20-летний Санчо является самым результативным игроком чемпионата по системе "гол плюс пас", в его активе 17 мячей и 16 голевых передач (у ближайшего преследователя Роберта Левандовского из "Баварии" 29 забитых мячей и три голевые передачи). Матч с "Падерборном" стал для Санчо первым с 29 февраля в стартовом составе команды в чемпионате Германии. Забив 17 мячей за сезон, Санчо догнал Кевина Кигана, выступавшего в конце 70-х годов за "Гамбург", в списке лучших бомбардиров-англичан в сезоне чемпионата Германии. Кроме того, Санчо стал самым молодым игроком в истории чемпионата Германии, кому удалось отличиться 30 раз (Санчо сумел достигнуть этой отметки в возрасте 20 лет 67 дней, примечательно, что предыдущим рекордсменом был выступающий за леверкузенский "Байер" Кай Хаверц, которому 11 июня исполнится 21 год).

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"Боруссия" идет второй в турнирной таблице чемпионата Германии, в активе дортмундского клуба после 29 матчей 60 очков. "Боруссия" уступает лидирующей в чемпионате "Баварии" семь очков. "Падерборн" не может победить на протяжении 10 встреч (четыре ничьи, шесть поражений) и с 19 очками занимает последнее, 18-е место.

В следующем туре "Боруссия" 6 июня примет берлинскую "Герту", "Падерборн" в тот же день сыграет в гостях с "Лейпцигом".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности: встречи проходят без зрителей, на территории арены во время матча могут присутствовать 322 участника. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария29214486-2867
2Боруссия Д29186580-3560
3Боруссия М29175757-3556
4Байер29175754-3656
5Лейпциг281510370:2955
6Вольфсбург29119941-3642
7Хоффенхайм291261140-4842
8Фрайбург291081138-4138
9Герта291081143:5038
10Шальке299101034-4637
11Кельн281041444-5234
12Айнтрахт Ф28951446-5332
13Аугсбург29871440-5631
14Унион29941634-5231
15Майнц29841737-6228
16Фортуна29691431-5827
17Вердер28671530-5925
18Падерборн29471832-6119

 

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