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Футбол в Германии

Мёнхенгладбахская "Боруссия" разгромила дома "Унион" в игре чемпионата Германии по футболу

Благодаря победе "Боруссия" поднялась на третье место в турнирной таблице
Описание
© EPA-EFE/MARTIN MEISSNER

ТАСС, 31 мая. "Боруссия" из Мёнхенгладбаха обыграла на своем поле берлинский "Унион" со счетом 4:1 в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Голами в составе победителей отметились Флориан Нойхаус (17-я минута), Маркус Тюрам (41, 59) и Алассан Плеа (81). За "Унион" забил Себастьян Андерссон (50).

Гол Нойхауса стал трехтысячным для "Боруссии" в матчах чемпионата. Сын чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам делит первое место в списке лучших бомбардиров клуба в текущем чемпионате с Плеа, оба форварда забили по 10 мячей. В активе лучшего снайпера "Униона" Андерссона уже 12 голов.

Победа позволила "Боруссии" подняться на третье место в турнирной таблице, команда в 29 встречах набрала 56 очков. Идущий с 55 очками на пятом месте "Лейпциг" сыграет матч 29-го тура на выезде против "Кёльна" в понедельник. "Унион" с 31 баллом занимает 14-е место, команда не может победить на протяжении шести матчей чемпионата подряд (две ничьи, четыре поражения).

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В следующем туре "Боруссия" сыграет на выезде с "Фрайбургом" 5 июня. "Унион" 7 июня примет "Шальке" из Гельзенкирхена, который не может победить на протяжении 11 матчей чемпионата подряд (четыре ничьи, семь поражений).

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности: встречи проходят без зрителей, на территории арены во время матча могут присутствовать 322 участника. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария29214486-2867
2Боруссия Д28176574-3457
3Боруссия М29175757-3556
4Байер29175754-3656
5Лейпциг281510370:2955
6Вольфсбург29119941-3642
7Хоффенхайм291261140-4842
8Фрайбург291081138-4138
9Герта291081143:5038
10Шальке-04299101034-4637
11Кельн281041444-5234
12Айнтрахт Ф28951446-5332
13Аугсбург29871440-5631
14Унион29941634-5231
15Майнц29841737-6228
16Фортуна29691431-5827
17Вердер28671530-5925
18Падерборн28471731-5519

 

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