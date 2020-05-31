Мёнхенгладбахская "Боруссия" разгромила дома "Унион" в игре чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 31 мая. "Боруссия" из Мёнхенгладбаха обыграла на своем поле берлинский "Унион" со счетом 4:1 в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.
Голами в составе победителей отметились Флориан Нойхаус (17-я минута), Маркус Тюрам (41, 59) и Алассан Плеа (81). За "Унион" забил Себастьян Андерссон (50).
Гол Нойхауса стал трехтысячным для "Боруссии" в матчах чемпионата. Сын чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам делит первое место в списке лучших бомбардиров клуба в текущем чемпионате с Плеа, оба форварда забили по 10 мячей. В активе лучшего снайпера "Униона" Андерссона уже 12 голов.
Победа позволила "Боруссии" подняться на третье место в турнирной таблице, команда в 29 встречах набрала 56 очков. Идущий с 55 очками на пятом месте "Лейпциг" сыграет матч 29-го тура на выезде против "Кёльна" в понедельник. "Унион" с 31 баллом занимает 14-е место, команда не может победить на протяжении шести матчей чемпионата подряд (две ничьи, четыре поражения).
В следующем туре "Боруссия" сыграет на выезде с "Фрайбургом" 5 июня. "Унион" 7 июня примет "Шальке" из Гельзенкирхена, который не может победить на протяжении 11 матчей чемпионата подряд (четыре ничьи, семь поражений).
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности: встречи проходят без зрителей, на территории арены во время матча могут присутствовать 322 участника. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|29
|21
|4
|4
|86-28
|67
|2
|Боруссия Д
|28
|17
|6
|5
|74-34
|57
|3
|Боруссия М
|29
|17
|5
|7
|57-35
|56
|4
|Байер
|29
|17
|5
|7
|54-36
|56
|5
|Лейпциг
|28
|15
|10
|3
|70:29
|55
|6
|Вольфсбург
|29
|11
|9
|9
|41-36
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|12
|6
|11
|40-48
|42
|8
|Фрайбург
|29
|10
|8
|11
|38-41
|38
|9
|Герта
|29
|10
|8
|11
|43:50
|38
|10
|Шальке-04
|29
|9
|10
|10
|34-46
|37
|11
|Кельн
|28
|10
|4
|14
|44-52
|34
|12
|Айнтрахт Ф
|28
|9
|5
|14
|46-53
|32
|13
|Аугсбург
|29
|8
|7
|14
|40-56
|31
|14
|Унион
|29
|9
|4
|16
|34-52
|31
|15
|Майнц
|29
|8
|4
|17
|37-62
|28
|16
|Фортуна
|29
|6
|9
|14
|31-58
|27
|17
|Вердер
|28
|6
|7
|15
|30-59
|25
|18
|Падерборн
|28
|4
|7
|17
|31-55
|19