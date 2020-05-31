Мёнхенгладбахская "Боруссия" разгромила дома "Унион" в игре чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 31 мая. "Боруссия" из Мёнхенгладбаха обыграла на своем поле берлинский "Унион" со счетом 4:1 в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

Голами в составе победителей отметились Флориан Нойхаус (17-я минута), Маркус Тюрам (41, 59) и Алассан Плеа (81). За "Унион" забил Себастьян Андерссон (50).

Гол Нойхауса стал трехтысячным для "Боруссии" в матчах чемпионата. Сын чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам делит первое место в списке лучших бомбардиров клуба в текущем чемпионате с Плеа, оба форварда забили по 10 мячей. В активе лучшего снайпера "Униона" Андерссона уже 12 голов.

Победа позволила "Боруссии" подняться на третье место в турнирной таблице, команда в 29 встречах набрала 56 очков. Идущий с 55 очками на пятом месте "Лейпциг" сыграет матч 29-го тура на выезде против "Кёльна" в понедельник. "Унион" с 31 баллом занимает 14-е место, команда не может победить на протяжении шести матчей чемпионата подряд (две ничьи, четыре поражения).