{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

"Шальке" проиграл "Вердеру" и потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Германии

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Вердера"
Футболисты "Вердера" Джош Сарджент и "Шальке" Салиф Сане EPA-EFE/BERND THISSEN
Описание
Футболисты "Вердера" Джош Сарджент и "Шальке" Салиф Сане
© EPA-EFE/BERND THISSEN

ТАСС, 30 мая. Бременский "Вердер" в гостях обыграл "Шальке" из Гельзенкирхена со счетом 1:0 в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

На эту тему
"Бавария" победила "Боруссию" в чемпионате Германии по футболу

Единственный гол в матче забил полузащитник "Вердера" Леонардо Биттенкурт на 32-й минуте. Для 26-летнего немца этот гол стал четвертым в сезоне.

"Шальке" не может победить в 11-м матче в чемпионате подряд (семь поражений и четыре ничьих). Последний раз в Бундеслиге гельзенкирхенцы выигрывали в 18-м туре, когда дома оказались сильнее "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (2:0). "Вердер" после возобновления чемпионата Германии набрал семь очков в четырех матчах (две победы, одна ничья, одно поражение).

После четвертого поражения подряд "Шальке" опустился на десятую позицию в чемпионате, имея на счету 37 очков после 29 игр. "Вердер" находится в зоне вылета - на 17-м месте, набрав 25 очков после 28 матчей. В следующем туре 7 июня "Шальке" в гостях встретится с берлинским "Унионом". "Вердеру" предстоит 3 июня провести отложенный домашний матч 24-го тура против "Айнтрахта" из Франкфурта.

В других матчах субботы "Айнтрахт" в гостях выиграл у "Вольфсбурга" (2:1), берлинская "Герта" дома оказалась сильнее "Аугсбурга" (2:0), "Хоффенхайм" обыграл в гостях "Майнц" (1:0). Позднее в субботу лидер чемпионата мюнхенская "Бавария" примет на домашней арене "Фортуну" из Дюссельдорфа.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария28204481-2864
2Боруссия Д28176574-3457
3Байер29175754-3656
4Лейпциг281510370:2955
5Боруссия М28165753-3453
6Вольфсбург29119941-3642
7Хоффенхайм291261140-4842
8Фрайбург291081138-4138
9Герта291081143:5038
10Шальке-04299101034-4637
11Кельн281041444-5234
12Айнтрахт Ф28951446-5332
13Унион28941533-4831
14Аугсбург29871440-5631
15Майнц29841737-6228
16Фортуна28691331-5327
17Вердер28671530-5925
18Падерборн28471731-5519

 

ММА
Российский боец Тухугов планирует попасть в топ-15 UFC в полулегком весе в 2020 году
Он хочет провести еще два боя до конца года
Читать полностью