"Шальке" проиграл "Вердеру" и потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Германии

ТАСС, 30 мая. Бременский "Вердер" в гостях обыграл "Шальке" из Гельзенкирхена со счетом 1:0 в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.
Единственный гол в матче забил полузащитник "Вердера" Леонардо Биттенкурт на 32-й минуте. Для 26-летнего немца этот гол стал четвертым в сезоне.
"Шальке" не может победить в 11-м матче в чемпионате подряд (семь поражений и четыре ничьих). Последний раз в Бундеслиге гельзенкирхенцы выигрывали в 18-м туре, когда дома оказались сильнее "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (2:0). "Вердер" после возобновления чемпионата Германии набрал семь очков в четырех матчах (две победы, одна ничья, одно поражение).
После четвертого поражения подряд "Шальке" опустился на десятую позицию в чемпионате, имея на счету 37 очков после 29 игр. "Вердер" находится в зоне вылета - на 17-м месте, набрав 25 очков после 28 матчей. В следующем туре 7 июня "Шальке" в гостях встретится с берлинским "Унионом". "Вердеру" предстоит 3 июня провести отложенный домашний матч 24-го тура против "Айнтрахта" из Франкфурта.
В других матчах субботы "Айнтрахт" в гостях выиграл у "Вольфсбурга" (2:1), берлинская "Герта" дома оказалась сильнее "Аугсбурга" (2:0), "Хоффенхайм" обыграл в гостях "Майнц" (1:0). Позднее в субботу лидер чемпионата мюнхенская "Бавария" примет на домашней арене "Фортуну" из Дюссельдорфа.
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|28
|20
|4
|4
|81-28
|64
|2
|Боруссия Д
|28
|17
|6
|5
|74-34
|57
|3
|Байер
|29
|17
|5
|7
|54-36
|56
|4
|Лейпциг
|28
|15
|10
|3
|70:29
|55
|5
|Боруссия М
|28
|16
|5
|7
|53-34
|53
|6
|Вольфсбург
|29
|11
|9
|9
|41-36
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|12
|6
|11
|40-48
|42
|8
|Фрайбург
|29
|10
|8
|11
|38-41
|38
|9
|Герта
|29
|10
|8
|11
|43:50
|38
|10
|Шальке-04
|29
|9
|10
|10
|34-46
|37
|11
|Кельн
|28
|10
|4
|14
|44-52
|34
|12
|Айнтрахт Ф
|28
|9
|5
|14
|46-53
|32
|13
|Унион
|28
|9
|4
|15
|33-48
|31
|14
|Аугсбург
|29
|8
|7
|14
|40-56
|31
|15
|Майнц
|29
|8
|4
|17
|37-62
|28
|16
|Фортуна
|28
|6
|9
|13
|31-53
|27
|17
|Вердер
|28
|6
|7
|15
|30-59
|25
|18
|Падерборн
|28
|4
|7
|17
|31-55
|19