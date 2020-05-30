"Шальке" проиграл "Вердеру" и потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Германии

ТАСС, 30 мая. Бременский "Вердер" в гостях обыграл "Шальке" из Гельзенкирхена со счетом 1:0 в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

Единственный гол в матче забил полузащитник "Вердера" Леонардо Биттенкурт на 32-й минуте. Для 26-летнего немца этот гол стал четвертым в сезоне.

"Шальке" не может победить в 11-м матче в чемпионате подряд (семь поражений и четыре ничьих). Последний раз в Бундеслиге гельзенкирхенцы выигрывали в 18-м туре, когда дома оказались сильнее "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (2:0). "Вердер" после возобновления чемпионата Германии набрал семь очков в четырех матчах (две победы, одна ничья, одно поражение).

После четвертого поражения подряд "Шальке" опустился на десятую позицию в чемпионате, имея на счету 37 очков после 29 игр. "Вердер" находится в зоне вылета - на 17-м месте, набрав 25 очков после 28 матчей. В следующем туре 7 июня "Шальке" в гостях встретится с берлинским "Унионом". "Вердеру" предстоит 3 июня провести отложенный домашний матч 24-го тура против "Айнтрахта" из Франкфурта.

В других матчах субботы "Айнтрахт" в гостях выиграл у "Вольфсбурга" (2:1), берлинская "Герта" дома оказалась сильнее "Аугсбурга" (2:0), "Хоффенхайм" обыграл в гостях "Майнц" (1:0). Позднее в субботу лидер чемпионата мюнхенская "Бавария" примет на домашней арене "Фортуну" из Дюссельдорфа.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.