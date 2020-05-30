Дубль Левандовского помог "Баварии" разгромить "Фортуну" в матче чемпионата Германии

На 15-й минуте автоголом отметился защитник "Фортуны" Матиас Йоргенсен. Затем ворота гостей поразили Бенжамен Павар (29-я минута), Роберт Левандовский (43, 50) и Альфонсо Дэвис (52). До этого матча "Фортуна" была единственной командой из участников нынешнего розыгрыша бундеслиги, в ворота которой не забивал Левандовский. Польский нападающий "Баварии" забил в текущем сезоне национального первенства 29 мячей, что на данный момент является лучшим результатом среди всех футболистов в пятерке ведущих национальных чемпионатов Европы.

ТАСС, 30 мая. Мюнхенская "Бавария" на домашней арене со счетом 5:0 разгромила "Фортуну" из Дюссельдорфа в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

Победа над "Фортуной" стала восьмой подряд для "Баварии" в чемпионате Германии. Мюнхенский клуб лидирует в турнире, набрав 67 очков после 29 игр. Ближайший преследователь "Баварии" - дортмундская "Боруссия", имея матч в запасе, отстает на десять очков. В следующем туре 6 июня подопечные Ханса-Дитера Флика в гостях сыграют с леверкузенским "Байером".

"Фортуна" прервала серию матчей без поражений, которая продолжалась шесть туров (две победы и четыре ничьи). После 29 игр клуб из Дюссельдорфа набрал 27 очков и занимает 16-е место в чемпионате. Команда, которая завершит сезон на этой позиции, сыграет в переходных матчах за право остаться в элите германского футбола с клубом из второго дивизиона, занявшим там третье место. В следующем туре 6 июня "Фортуна" дома примет "Хоффенхайм".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.