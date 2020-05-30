Дубль Левандовского помог "Баварии" разгромить "Фортуну" в матче чемпионата Германии

ТАСС, 30 мая. Мюнхенская "Бавария" на домашней арене со счетом 5:0 разгромила "Фортуну" из Дюссельдорфа в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.
На 15-й минуте автоголом отметился защитник "Фортуны" Матиас Йоргенсен. Затем ворота гостей поразили Бенжамен Павар (29-я минута), Роберт Левандовский (43, 50) и Альфонсо Дэвис (52). До этого матча "Фортуна" была единственной командой из участников нынешнего розыгрыша бундеслиги, в ворота которой не забивал Левандовский. Польский нападающий "Баварии" забил в текущем сезоне национального первенства 29 мячей, что на данный момент является лучшим результатом среди всех футболистов в пятерке ведущих национальных чемпионатов Европы.
Победа над "Фортуной" стала восьмой подряд для "Баварии" в чемпионате Германии. Мюнхенский клуб лидирует в турнире, набрав 67 очков после 29 игр. Ближайший преследователь "Баварии" - дортмундская "Боруссия", имея матч в запасе, отстает на десять очков. В следующем туре 6 июня подопечные Ханса-Дитера Флика в гостях сыграют с леверкузенским "Байером".
"Фортуна" прервала серию матчей без поражений, которая продолжалась шесть туров (две победы и четыре ничьи). После 29 игр клуб из Дюссельдорфа набрал 27 очков и занимает 16-е место в чемпионате. Команда, которая завершит сезон на этой позиции, сыграет в переходных матчах за право остаться в элите германского футбола с клубом из второго дивизиона, занявшим там третье место. В следующем туре 6 июня "Фортуна" дома примет "Хоффенхайм".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|29
|21
|4
|4
|86-28
|67
|2
|Боруссия Д
|28
|17
|6
|5
|74-34
|57
|3
|Байер
|29
|17
|5
|7
|54-36
|56
|4
|Лейпциг
|28
|15
|10
|3
|70:29
|55
|5
|Боруссия М
|28
|16
|5
|7
|53-34
|53
|6
|Вольфсбург
|29
|11
|9
|9
|41-36
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|12
|6
|11
|40-48
|42
|8
|Фрайбург
|29
|10
|8
|11
|38-41
|38
|9
|Герта
|29
|10
|8
|11
|43:50
|38
|10
|Шальке-04
|29
|9
|10
|10
|34-46
|37
|11
|Кельн
|28
|10
|4
|14
|44-52
|34
|12
|Айнтрахт Ф
|28
|9
|5
|14
|46-53
|32
|13
|Унион
|28
|9
|4
|15
|33-48
|31
|14
|Аугсбург
|29
|8
|7
|14
|40-56
|31
|15
|Майнц
|29
|8
|4
|17
|37-62
|28
|16
|Фортуна
|29
|6
|9
|14
|31-58
|27
|17
|Вердер
|28
|6
|7
|15
|30-59
|25
|18
|Падерборн
|28
|4
|7
|17
|31-55
|19