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Формула-1

Этап "Формулы-1" в Бразилии планируется провести со зрителями

Подготовка к Гран-при, запланированному на ноябрь, идет по графику
Описание
© EPA-EFE/Sebastiao Moreira

ТАСС, 31 мая. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Бразилии планируется провести со зрителями на трибунах, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил промоутер Гран-при Тамас Рохони, комментарий которого приводит Forbes.

Этап в Бразилии запланирован на 13-15 ноября.

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"Подготовка к Гран-при Бразилии идет по графику, и мы уверены, что на этой трассе пройдет еще одна захватывающая гонка. Мероприятие будет проходить в соответствии с существующим контрактом без каких-либо затруднений. Мы ожидаем, что Международная автомобильная федерация подтвердит дату в ноябре, чтобы выставить билеты на продажу", - сказал Рохони.

Ранее было отменено четыре гран-при: в Нидерландах, Австралии, Монако и Франции, также на неопределенный срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25-27 сентября. В субботу Миндзрав Австрии одобрил проведение двух этапов без зрителей в Шпильберге 5 и 12 июля.

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