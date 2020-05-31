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Летние олимпийские виды спорта

Умер вице-президент Объединенного мира борьбы болгарин Цено Ценов

Причиной его смерти стало онкологическое заболевание
Цено Ценов Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Цено Ценов
© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW), председатель комитета UWW-Europe болгарин Цено Ценов умер на 80-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Олимпийского комитета Болгарии Белчо Горанов.

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"Это произошло буквально час тому назад, он скончался в больнице, куда попал несколько дней назад. Цено Ценов скончался от онкологического заболевания", - сообщил собеседник ТАСС.

Ценов долгое время возглавлял Федерацию спортивной борьбы Болгарии, с 2002 года входил в бюро FILA (Международная федерация спортивной борьбы, позже переименованная в UWW).

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