Умер вице-президент Объединенного мира борьбы болгарин Цено Ценов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW), председатель комитета UWW-Europe болгарин Цено Ценов умер на 80-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Олимпийского комитета Болгарии Белчо Горанов.

"Это произошло буквально час тому назад, он скончался в больнице, куда попал несколько дней назад. Цено Ценов скончался от онкологического заболевания", - сообщил собеседник ТАСС.

Ценов долгое время возглавлял Федерацию спортивной борьбы Болгарии, с 2002 года входил в бюро FILA (Международная федерация спортивной борьбы, позже переименованная в UWW).