Мамиашвили: смерть вице-президента UWW Ценова - большая потеря для борцовского сообщества

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Кончина вице-президента Объединенного мира борьбы (UWW), председателя комитета UWW-Europe болгарина Цено Ценова стала большой потерей для всего борцовского сообщества. Об этом ТАСС заявил член бюро UWW, вице-президент UWW Михаил Мамиашвили.

Ценов скончался в воскресенье на 80-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Олимпийского комитета Болгарии Белчо Горанов.

"Цено Ценов был нашим большим другом, мы вместе сражались за спортивную борьбу в 2013 году, вместе создавали новую федерацию, - рассказал Мамиашвили. - Это был опытный, знающий специалист, у нас были спорные моменты, мы не во всем соглашались, но Цено Ценов всегда был крепким плечом поддержки для нас, мы всегда его поддерживали. Большая трагедия, большая потеря. Светлая память".