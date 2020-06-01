СМИ: МЮ является основным претендентом на Хаверца, а также рассчитывает купить Санчо

ТАСС, 1 июня. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" является главным претендентом на приобретение полузащитника немецкого "Байера" Кая Хаверца. Об этом сообщает издание Sun .

Дубль Хаверца принес победу "Байеру" в матче с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха

Отмечается, что клуб из Манчестера намерен приобрести немецкого игрока как можно скорее, так как там понимают, что цена на полузащитника, которому 11 июня исполнится 21 год, будет только расти. Издание пишет, что первое предложение английского клуба составит 50 млн фунтов, но вероятно, трансфер обойдется дороже.

При этом, по данным Sun, в списке приоритетов "Манчестер Юнайтед" остается атакующий игрок дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо. Стоимость перехода англичанина может превысить 100 млн фунтов.

Хаверц в текущем сезоне забил 11 мячей в 26 матчах Бундеслиги. На счету Санчо 17 голов в 27 встречах, в том числе хет-трик в воскресной встрече против "Падерборна".