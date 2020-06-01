Гендиректор "Зенита": подписание нового контракта с Семаком затянулось из-за пандемии

"Переговоры начались до пандемии, до того, как мы оказались в этой неординарной ситуации, - сказал Медведев. - Пандемия прервала эти переговоры, но мы очень рады, что их удалось завершить. Добавлю, что решение продлить контракт относится только к главному тренеру с учетом роли, которую он играет. Что касается остальных - футболистов и тренеров, то на период доигрывания чемпионата, которое становится все более реальным, и даже со зрителями, никаких переговоров, в том числе по новым футболистам, мы вести не будем".

"Чем раньше мы станем чемпионами, тем раньше можно будет вести речь о комплектовании команды на следующий сезон, - добавил он. - Если мы выйдем в финал Кубка России, а мы никакой другой цели не имеем, кроме как сначала пройти туда, а потом победить, то перерыв будет очень небольшой, и в августе, спустя неделю, начнется новый чемпионат. Конечно, у нас есть информация о потенциальных футболистах, которые нам могут понадобиться. Рынок достаточно пассивен, поскольку все сконцентрированы на доигрывании. Тем более, что трансферное окно будет открыто тогда, когда будут доиграны основные чемпионаты".

Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с мая 2018 года, его контракт с клубом был рассчитан до конца июня 2020 года. Под руководством специалиста, которому в феврале исполнилось 44 года, команда из Санкт-Петербурга в сезоне-2018/19 выиграла чемпионат России, а в приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 с 50 очками занимает первое место за восемь туров до завершения турнира, отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет девять очков.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге был приостановлен 17 марта. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.