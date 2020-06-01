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Футбол в России

Семак заявил, что при подписании нового контракта с "Зенитом" спорных вопросов не было

Соглашение с тренером заключено по схеме "2+1"

ТАСС, 1 июня. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак не испытывал сомнений в вопросе подписания нового соглашения с командой. Комментарий Семака приводит пресс-служба клуба.

В понедельник "Зенит" объявил о подписании нового контракта с Семаком по схеме "2+1".

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"Неопределенности не было, все просто и понятно. Немного затянулось, но это связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом, - заявил Семак. - Никаких спорных вопросов не было, рабочие моменты уточнили практически за две встречи, с Александром Ивановичем (Медведевым, генеральным директором клуба - прим. ТАСС) обо всем договорились".

"Для меня это продолжение работы - сложной, но очень интересной. Это доверие со стороны руководства. Сомнений не было, был разговор о продолжении сотрудничества в начале весны, когда была заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба. Очень быстро смогли договориться", - добавил главный тренер "Зенита".

Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с мая 2018 года, его контракт с клубом был рассчитан до конца июня 2020 года. Под руководством специалиста, которому в феврале исполнилось 44 года, команда из Санкт-Петербурга в сезоне-2018/19 выиграла чемпионат России, а в приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 с 50 очками занимает первое место за восемь туров до завершения турнира. Отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет девять очков.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге был приостановлен 17 марта. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

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