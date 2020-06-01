Гонщики и сотрудники "Камаз-мастер" сдадут тесты на коронавирус перед стартом тренировок

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пилоты и сотрудники российской гоночной команды "Камаз-мастер" сдадут тесты на наличие коронавирусной инфекции перед стартом тренировочного процесса. Об этом ТАСС сообщил глава команды Владимир Чагин.

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На протяжении последних нескольких месяцев команда находится на самоизоляции, гонщики поддерживают физическую форму в домашних условиях.

"Мы уже проверяли коллектив на наличие коронавируса, чтобы быть уверенными, что никто не заболел, даже несмотря на то, что все это время находились на самоизоляции,- отметил Чагин. - Как только будут сняты ограничения, и команда полным составом вернется к своей деятельности, безусловно, еще раз все необходимые тесты проведем. Мы всегда очень тщательно следим за состоянием здоровья своих сотрудников".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случая заражения, выздоровели 175 877 человека, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.