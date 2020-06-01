Гонщики и сотрудники "Камаз-мастер" сдадут тесты на коронавирус перед стартом тренировок

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пилоты и сотрудники российской гоночной команды "Камаз-мастер" сдадут тесты на наличие коронавирусной инфекции перед стартом тренировочного процесса. Об этом ТАСС сообщил глава команды Владимир Чагин.
На протяжении последних нескольких месяцев команда находится на самоизоляции, гонщики поддерживают физическую форму в домашних условиях.
"Мы уже проверяли коллектив на наличие коронавируса, чтобы быть уверенными, что никто не заболел, даже несмотря на то, что все это время находились на самоизоляции,- отметил Чагин. - Как только будут сняты ограничения, и команда полным составом вернется к своей деятельности, безусловно, еще раз все необходимые тесты проведем. Мы всегда очень тщательно следим за состоянием здоровья своих сотрудников".
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случая заражения, выздоровели 175 877 человека, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.