Повторные тесты футболистов "Спартака" на коронавирус показали отрицательные результаты

Главный тренер команды немец Доменико Тедеско, его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки, а также легионеры клуба Самуэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тиль и Джордан Ларссон должны провести в самоизоляции две недели с момента возвращения из Европы. Они живут на базе клуба в Тарасовке в отдельном корпусе.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Все повторные тесты игроков, тренеров и персонала московского футбольного клуба "Спартак" на коронавирус дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Полузащитник Зелимхан Бакаев, у которого ранее был выявлен коронавирус, по-прежнему находится дома на самоизоляции.

К команде присоединился врач красно-белых Михаил Бутовский, который пропустил начало сбора в Тарасовке. Он ранее привлекался для помощи зараженным коронавирусной инфекцией в одной из клиник и был вынужден после этого пройти период самоизоляции.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.