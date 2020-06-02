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Коу объяснил, почему российские легкоатлеты платят за рассмотрение нейтрального статуса

Каждый российский легкоатлет в возрасте от 18 до 20 лет должен заплатить за заявку $100, старше 20 лет - $250
Президент World Athletics Себастьян Коу EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
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Президент World Athletics Себастьян Коу
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские легкоатлеты должны платить за получение нейтрального статуса, поскольку рассмотрение их заявок требует больших затрат. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

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Каждый российский легкоатлет в возрасте от 18 до 20 лет должен заплатить за заявку $100, старше 20 лет - $250.

"Это не так уж и странно. У нас есть специальная антидопинговая панель, которая вынуждена работать очень усердно, чтобы проверить правомочность заявок, провести расследование. Это требует затрат ресурсов организации", - сказал Коу.

"И это скромное отражение этих средств, поскольку это все дорого обходится World Athletics. В обычной ситуации мы бы тратили эти деньги на другие вещи, к примеру, на организацию соревнований и помощь национальным федерациям. Так что я не думаю, что это неразумное требование", - добавил он.

Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе по причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая была наложена в ноябре 2015 года за многочисленные нарушения антидопинговых правил.

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