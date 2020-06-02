Поздняков: Кочиянчич до последнего дня участвовал в деятельности ЕОК, несмотря на болезнь

Кочиянчич умер на 79-м году жизни.

"И с человеческой, и с профессиональной точек зрения это, конечно, огромная потеря для международного олимпийского движения и для всего мирового спорта, - сказал Поздняков. - Печально говорить слово "был" про коллегу, который до последнего дня самым активным образом участвовал в деятельности Европейских олимпийских комитетов, несмотря на тяжелую болезнь. Мы неоднократно общались лично за последние годы и могу сказать, что вклад Кочиянчича в развитие олимпийского движения очень велик, его опыт, знания и дипломатические навыки позволяли решать самые непростые вопросы. На протяжении многих лет он оставался добрым другом и яркой личностью, которой нам будет очень не хватать, мои искренние и глубокие соболезнования родным и близким Янеза".

Кочиянчич занимал пост президента ЕОК с 2017 года, с 2005 года он был членом исполкома организации. Кочиянчич руководил организацией Европейских игр в Минске 2019 года, а также Европейских юношеских олимпийских фестивалей.