Матыцин: модель возобновления РПЛ будет рекомендована другим видам спорта

"Возобновление чемпионата Российской премьер-лиги - наша общая победа. Эту модель мы будем рекомендовать для других видов спорта, - сказал Матыцин. - Будут соблюдены все требования Роспотребнадзора, исключительно важным является здоровье спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и зрителей, приход на стадион которых пока, к великому сожалению, будет ограничен. Но я думаю, что болельщики отнесутся с пониманием".

Сезон РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России в июне. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, турнир возобновится 19 июня. 28 мая Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10%.