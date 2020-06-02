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Матыцин: модель возобновления РПЛ будет рекомендована другим видам спорта

По словам министра спорта РФ, будут соблюдены все требования Роспотребнадзора
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Модель возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет рекомендована другим видам спорта. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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"Возобновление чемпионата Российской премьер-лиги - наша общая победа. Эту модель мы будем рекомендовать для других видов спорта, - сказал Матыцин. - Будут соблюдены все требования Роспотребнадзора, исключительно важным является здоровье спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и зрителей, приход на стадион которых пока, к великому сожалению, будет ограничен. Но я думаю, что болельщики отнесутся с пониманием".

Сезон РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России в июне. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, турнир возобновится 19 июня. 28 мая Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10%.

Теги
Российский футболМатыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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