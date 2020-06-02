ФИФА призвала лиги не наказывать футболистов, поддержавших протестующих в США

Из-за убийства Флойда полицейским Дереком Шовином, произошедшего 25 мая, в некоторых городах США вспыхнули протесты. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу и надавили ему коленом на шею, Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре Флойд умер в больнице. Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая, Шовин был взят под стражу, ему было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

ТАСС, 2 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к руководителям национальных чемпионатов с призывом не наказывать игроков, демонстрирующих требования справедливого суда по делу об убийстве Джорджа Флойда. Об этом сообщает агентство Reuters.

"ФИФА неоднократно заявляла о своей решимости противостоять расизму и дискриминации любого рода и в последнее время усилила свои собственные дисциплинарные правила с целью помочь искоренить такое поведение. ФИФА продвигала множество антирасистских кампаний, которые проводились во время матчей, организованных под ее эгидой", - цитирует Рейтер заявление пресс-службы организации.

Также отмечается, что ФИФА полностью понимает настроения и опасения, выраженные футболистами, в свете трагических обстоятельств по делу Флойда, при этом отмечается, что ответственность за применение наказаний к игрокам по данной теме лежит на организаторах чемпионатов. "Они должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст, окружающий события", - говорится в сообщении ФИФА.

В воскресенье во время матча чемпионата Германии игроки дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и Ашраф Хакими после забитых мячей в ворота "Падерборна" показали майки, на которых была размещена фраза с призывом к справедливому суду по делу об убийстве Флойда. Также свою солидарность с протестующими выразили футболист "Боруссии" из Мёнхенгладбаха Маркус Тюрам и игрок "Шальке" Уэстон Маккенни.