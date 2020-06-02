Глава МОК: Кочиянчич был великим послом олимпийского движения

ТАСС, 2 июня. Скончавшийся в понедельник президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич был великим послом олимпийского движения. Такое мнение высказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментарий которого приводит пресс-служба организации.
Кочиянчич умер на 79-м году жизни после тяжелой болезни.
"Янез Кочиянчич был великим послом и пропагандистом олимпийского движения и олимпийских ценностей, - заявил Бах. - Для меня, как и для многих в олимпийском движении, он был настоящим другом, и я глубоко восхищался тем, как он боролся с болезнью. Мы всегда будем помнить и чтить его".
Кочиянчич занимал пост президента ЕОК с 2017 года, с 2005 года он был членом исполкома организации. Кочиянчич руководил организацией Европейских игр в Минске 2019 года, а также Европейских юношеских олимпийских фестивалей. Также он был президентом Олимпийского комитета Словении (1991-2014) и членом Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в 2010 году был избран на должность вице-президента FIS. Исполком МОК наградил Кочиянчича Олимпийским орденом 14 мая 2020 года.