Глава МОК: Кочиянчич был великим послом олимпийского движения

Кочиянчич умер на 79-м году жизни после тяжелой болезни.

"Янез Кочиянчич был великим послом и пропагандистом олимпийского движения и олимпийских ценностей, - заявил Бах. - Для меня, как и для многих в олимпийском движении, он был настоящим другом, и я глубоко восхищался тем, как он боролся с болезнью. Мы всегда будем помнить и чтить его".

Кочиянчич занимал пост президента ЕОК с 2017 года, с 2005 года он был членом исполкома организации. Кочиянчич руководил организацией Европейских игр в Минске 2019 года, а также Европейских юношеских олимпийских фестивалей. Также он был президентом Олимпийского комитета Словении (1991-2014) и членом Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в 2010 году был избран на должность вице-президента FIS. Исполком МОК наградил Кочиянчича Олимпийским орденом 14 мая 2020 года.