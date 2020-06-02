Спортивный арбитражный суд рассмотрит спор по делу WADA и РУСАДА c 2 по 5 ноября

ТАСС, 2 июня. Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут проведены в закрытом режиме с 2 по 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее сообщалось, что CAS рассмотрит спор не раньше конца апреля, но из-за коронавируса суд отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая, из-за чего график рассмотрения дел сместился.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.