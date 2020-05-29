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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Поздняков: WADA стремится стать для РУСАДА и следователем, и прокурором, и палачом

ОКР участвует в процессе в качестве третьей стороны
Глава ОКР Станислав Поздняков Владимир Гердо/ТАСС
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Глава ОКР Станислав Поздняков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в попытках наказать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стремится стать и следователем, и прокурором, и палачом. Таким мнением в интервью ТАСС поделился президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. ОКР участвует в процессе в качестве третьей стороны. Слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS запланированы на первую неделю после 6 июля 2020 года.

"В попытках наказать РУСАДА просматривается настойчивое стремление наших коллег из международного регулятора взять на себя право одновременно быть и следователем, и прокурором, и палачом. Я исхожу хотя бы из того, что один из наших постоянных оппонентов господин Тейлор открыто сказал о том, что его цель - "унизить российских спортсменов", - заявил Поздняков.

"Все, о чем мы говорим, продолжается на протяжении нескольких лет, но мы - русские люди, мы терпеливы и мужественны, преодолевая любые сложности. Так делали наши предки 75 лет назад. И мы не должны быть слабее", - подчеркнул президент ОКР.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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