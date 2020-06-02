Итоговое заседание коллегии Минспорта РФ пройдет 5 июня в онлайн-режиме

В рамках заседания будут подведены итоги работы Минспорта РФ в 2019 году и определены основные задачи на 2020 год. Сообщается, что в совещании примут участие члены общественного совета при Минспорте России, представители общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций, исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.

Также отмечается, что в повестку заседания будут включены вопросы о подготовке спортивных сборных команд России к участию в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2021 году. Отдельное внимание будет уделено влиянию распространения коронавирусной инфекции на развитие спорта в России.