Трюдо: решение об участии городов Канады в розыгрыше Кубка Стэнли примут медики

ОТТАВА, 2 июня. /ТАСС/. Окончательное решение о возможном проведении игр плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в одном из городов Канады будет принято канадскими медицинскими специалистами. Об этом во вторник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в беседе с журналистами.

"Мы знаем о заинтересованности канадских городов в проведении матчей НХЛ, но мы должны быть уверены в безопасности наших сообществ и наших граждан. Я знаю, что сейчас проходят переговоры между представителями Минздрава Канады и НХЛ, но еще рано говорить о том, какое окончательное решение примут [медицинские специалисты]", - сказал он. Трюдо добавил, что многие жители Канады хотят, чтобы один из городов страны был выбран НХЛ для проведения игр, но канадские власти должны в первую очередь думать о безопасности населения этих городов в условиях пандемии нового коронавируса.

На прошлой неделе комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию. На право принять игры претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер. Окончательное решение о месте проведения матчей будет принято позднее.