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СМИ: футболисты "Барселоны" отказались от повторного сокращения зарплат

За три месяца с момента первого сокращения зарплат "Барселона" смогла сэкономить более €40 млн

ТАСС, 3 июня. Игроки испанского футбольного клуба "Барселона" не намерены соглашаться с повторным сокращением зарплат. Об этом сообщает радиостанция RAC1.

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По информации источника, президент клуба Хосеп Бартомеу обратился к игрокам на одной из недавних тренировок с предложением о повторном снижении зарплат, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Футболисты не поддержали это предложение.

Сообщается, что за три месяца с момента первого сокращения зарплат "Барселона" смогла сэкономить более €40 млн.

Футбольный чемпионат Испании, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится с 11 июня. В первом матче после паузы "Барселона" на выезде встретится с "Мальоркой" 13 июня. Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков после 27 игр. На втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков после 27 игр), на третьем "Севилья" (47 очков после 27 игр).

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